04 августа 2025

ВСУ установили ретрансляторы для ударных дронов вблизи российской границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские военные начали устанавливать ретрансляторы на границе с Россией
Украинские военные начали устанавливать ретрансляторы на границе с Россией Фото:

Вооруженные силы Украины размещают ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области.

«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — рассказал источник РИА Новости.

По информации силовых ведомств, использование ретрансляторов позволяет расширить зону поражения беспилотников, а также обходить ограничения по радиусу действия стандартных дронов. Такие меры, отмечают специалисты, осложняют работу российских средств противодействия.

Ранее в результате атак украинских дронов на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях были возбуждены уголовные дела о терактах, пострадали многоквартирные дома, детский сад и объекты инфраструктуры, а также были ранены мирные жители. Российские силовые структуры отмечают, что ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по приграничным регионам, несмотря на меры противодействия со стороны ПВО.

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Вооруженные силы Украины размещают ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области. «В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — рассказал источник РИА Новости. По информации силовых ведомств, использование ретрансляторов позволяет расширить зону поражения беспилотников, а также обходить ограничения по радиусу действия стандартных дронов. Такие меры, отмечают специалисты, осложняют работу российских средств противодействия. Ранее в результате атак украинских дронов на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях были возбуждены уголовные дела о терактах, пострадали многоквартирные дома, детский сад и объекты инфраструктуры, а также были ранены мирные жители. Российские силовые структуры отмечают, что ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по приграничным регионам, несмотря на меры противодействия со стороны ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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