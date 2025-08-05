Юрист рассказала, какое наказание ждет сотрудника за слишком долгий обед

Сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности за регулярные опоздания из обеденного перерыва. Об этом сообщила юрист компании Headhunter Ольга Владимирова.
«При регулярных задержках на обеденном перерыве работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности по причине нарушения правил внутреннего трудового распорядка», — цитируют эксперта РИА Новости. Юрист также напомнила, что работодатель обязан предоставить сотрудникам не менее 30 минут для отдыха и питания, но не более двух часов.
При этом конкретное место приема пищи может быть любым, если только локальные акты компании не содержат ограничений на обед непосредственно за рабочим столом. Кроме того, Владимирова отметила, что на предприятиях, где технологический процесс не позволяет организовать отдельный перерыв, руководство обязано обеспечить возможность отдыха и питания в рабочее время, ссылаясь на часть 3 статьи 108 Трудового кодекса РФ.
Ранее эксперты отмечали, что работодатели могут применять серьезные дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, к сотрудникам, опоздавшим на работу на четыре часа и более без уважительной причины. При этом плохая погода не считается уважительным основанием.
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