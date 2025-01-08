В пермском ТРК «Колизей Синема» на 70 млн подорожали площади бывшего кинотеатра

Владелец пермского ТРК «Колизей Синема» увеличил стоимость помещений на четвертом и пятом этаже торгового комплекса, где ранее работал кинотеатр. Цена площадей повысилась на 70 млн рублей.
«Продаются четвертый и пятый этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 420 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Ранее площади кинотеатра продавали за 350 млн рублей.
Кинотеатр «Синема Парк» прекратил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинозалов. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!