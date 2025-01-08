08 января 2025

В пермском ТРК «Колизей Синема» на 70 млн подорожали площади бывшего кинотеатра

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость актива составила 420 млн рублей
Стоимость актива составила 420 млн рублей Фото:

Владелец пермского ТРК «Колизей Синема» увеличил стоимость помещений на четвертом и пятом этаже торгового комплекса, где ранее работал кинотеатр. Цена площадей повысилась на 70 млн рублей.

«Продаются четвертый и пятый этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 420 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Ранее площади кинотеатра продавали за 350 млн рублей.

Кинотеатр «Синема Парк» прекратил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинозалов. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».

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Владелец пермского ТРК «Колизей Синема» увеличил стоимость помещений на четвертом и пятом этаже торгового комплекса, где ранее работал кинотеатр. Цена площадей повысилась на 70 млн рублей. «Продаются четвертый и пятый этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 420 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Ранее площади кинотеатра продавали за 350 млн рублей. Кинотеатр «Синема Парк» прекратил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинозалов. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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