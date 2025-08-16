Заповедник «Вишерский» на севере Пермского края опубликовал уникальные кадры с фотоловушек, запечатлевшие весенние повадки глухарей. Видео опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».
«Уединенное токовище глухарей. В начале мая камеры фотоловушки зафиксировали сначала трех глухарок, а спустя три дня — самца, разыскивающего пару. Момент их возможной встречи остался за кадром. Возможно, они встретились, но в другом месте, или разминулись», — говорится в сообщении пресс-службы.
Заповедник отмечает, что на полученных 2 и 5 мая кадрах виден снег. Так выглядит последний месяц весны в заповеднике.
Ранее URA.RU рассказывало, что в заповеднике «Вишерский» смотритель Николай Бахтияров обнаружил в своем доме необычного гостя. Горностай расположился в тепле и уюте и уходить не спешил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!