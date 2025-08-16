В Перми построят новый корпус медколледжа

В Перми объявлен конкурс на строительство нового лабораторного корпуса для медицинского колледжа. Начальная стоимость контракта составляет 305,8 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 2 сентября 2025 года, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.
«Строительство лабораторного корпуса для Пермского базового медицинского колледжа запланировано на участке площадью 2,6 тысяч квадратных метров по улице Баумана, 24, рядом с основным зданием колледжа. Четырехэтажный корпус (включая один подземный уровень) общей площадью 2,4 тысяч квадратных метров рассчитан на 207 студентов», — указано в документации.
Уточняется, что заказчиком работ выступает краевое управление капитального строительства. Строительство должно начаться в сентябре 2025 года и завершиться не позднее августа 2026 года.
Ранее в Перми объявили конкурс на реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса на базе «Пермские медведи» с максимальной стоимостью контракта 991 млн рублей. Этот объект перешел в собственность региона в 2021 году и был передан спортивной школе олимпийского резерва «Старт».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!