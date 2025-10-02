В Екатеринбурге вынесли приговор отцу соратника Навального*

Екатеринбургского профессора Волкова* оштрафовали по делу о донате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Волков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину
Михаил Волков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор профессору Михаилу Волкову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — отцу оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Штраф нужно оплатить в течение 60 дней», — сообщил собеседник агентства.

Волкова задержали в апреле. Силовики провели у него дома обыски и изъяли технику. Против мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Следствие считает, что он перевел две тысячи рублей экстремистской организации. Свою вину мужчина признал.

Позже он попал в список террористов и экстремистов. Из-за этого он решил отказаться от вступления в наследство.

Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ. Его сын — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид покинул Россию, сейчас живет в Литве.

*Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор профессору Михаилу Волкову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — отцу оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом URA.RU рассказал источник. «Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Штраф нужно оплатить в течение 60 дней», — сообщил собеседник агентства. Волкова задержали в апреле. Силовики провели у него дома обыски и изъяли технику. Против мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Следствие считает, что он перевел две тысячи рублей экстремистской организации. Свою вину мужчина признал. Позже он попал в список террористов и экстремистов. Из-за этого он решил отказаться от вступления в наследство. Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ. Его сын — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид покинул Россию, сейчас живет в Литве. *Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов. *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...