11 января 2025

«Очень скользко»: в Екатеринбурге важный мост сковал лед, его не убирают. Фото

В Екатеринбурге обледенел мост над железной дорогой
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, мост, ступени, гололед, лед на ступенях
Мост покрыт несколькими слоями льда (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) лед сковал мост над железной дорогой. Читатель URA.RU рассказал, что территорию не чистят.

«Ходить по мосту невозможно. Очень скользко», — недоволен собеседник. На предоставленных им фото видны покрытые слоями льда лестницы, местами с тонкой прослойкой снега.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу городской мэрии за комментарием. В администрации пообещали взять ситуацию на контроль.

Еще в конце прошлого года URA.RU рассказывало, как плохо чистят город (власти тогда отреагировали на серию публикаций, выведя на улицы дополнительные силы). Когда резко пришла оттепель, ситуация с уборкой усугубилась.

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В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) лед сковал мост над железной дорогой. Читатель URA.RU рассказал, что территорию не чистят. «Ходить по мосту невозможно. Очень скользко», — недоволен собеседник. На предоставленных им фото видны покрытые слоями льда лестницы, местами с тонкой прослойкой снега. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу городской мэрии за комментарием. В администрации пообещали взять ситуацию на контроль. Еще в конце прошлого года URA.RU рассказывало, как плохо чистят город (власти тогда отреагировали на серию публикаций, выведя на улицы дополнительные силы). Когда резко пришла оттепель, ситуация с уборкой усугубилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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