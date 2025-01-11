«Очень скользко»: в Екатеринбурге важный мост сковал лед, его не убирают. Фото

В Екатеринбурге обледенел мост над железной дорогой

12 января 2025 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мост покрыт несколькими слоями льда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) лед сковал мост над железной дорогой. Читатель URA.RU рассказал, что территорию не чистят. «Ходить по мосту невозможно. Очень скользко», — недоволен собеседник. На предоставленных им фото видны покрытые слоями льда лестницы, местами с тонкой прослойкой снега. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу городской мэрии за комментарием. В администрации пообещали взять ситуацию на контроль. Еще в конце прошлого года URA.RU рассказывало, как плохо чистят город (власти тогда отреагировали на серию публикаций, выведя на улицы дополнительные силы). Когда резко пришла оттепель, ситуация с уборкой усугубилась. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) лед сковал мост над железной дорогой. Читатель URA.RU рассказал, что территорию не чистят. «Ходить по мосту невозможно. Очень скользко», — недоволен собеседник. На предоставленных им фото видны покрытые слоями льда лестницы, местами с тонкой прослойкой снега. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу городской мэрии за комментарием. В администрации пообещали взять ситуацию на контроль. Еще в конце прошлого года URA.RU рассказывало, как плохо чистят город (власти тогда отреагировали на серию публикаций, выведя на улицы дополнительные силы). Когда резко пришла оттепель, ситуация с уборкой усугубилась.