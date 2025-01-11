В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) лед сковал мост над железной дорогой. Читатель URA.RU рассказал, что территорию не чистят.
«Ходить по мосту невозможно. Очень скользко», — недоволен собеседник. На предоставленных им фото видны покрытые слоями льда лестницы, местами с тонкой прослойкой снега.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу городской мэрии за комментарием. В администрации пообещали взять ситуацию на контроль.
Еще в конце прошлого года URA.RU рассказывало, как плохо чистят город (власти тогда отреагировали на серию публикаций, выведя на улицы дополнительные силы). Когда резко пришла оттепель, ситуация с уборкой усугубилась.
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