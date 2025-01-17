Суд расторг брак гражданина Грузии и пермячки

Признан фиктивным брак гражданина Грузии и жительницы Пермского края. Прокуратура выяснила, что новобрачные зарегистрировались без намерения создать семью, и обратилась в суд. Об этом сообщает пресс-служба Пермского районного суда на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Во время проверки исполнения миграционного законодательства выяснилось, что ответчики подали в отдел ЗАГС заявление, сопроводив его подложной справкой о беременности. Так пара получила свидетельство о заключении брака. На основании этого документа гражданин Грузии получил разрешение на временное проживание в России без учета квоты», — сообщается на странице суда.
Также было установлено, что этот союз был заключен не для создания семьи, а чтобы иностранец воспользоваться льготным порядком получения разрешения на пребывание в России и гражданства в упрощенном порядке. В ходе разбирательства суд установил, что фиктивный брак ответчиков нарушает интересы России, порядок регистрации актов гражданского состояния и способствует бесконтрольному пребыванию иностранных граждан в стране. Судья Пермского районного суда признал брак недействительным. Решение не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка через суд исправила ошибку военкомата, совершенную в 1947 году. Из-за этого женщина не могла получить статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны».
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