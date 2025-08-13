Жители пермского села обратились к землякам за помощью после крупного пожара

Жители села Шадейка, расположенного в Кунгурском округе Пермского края, обратились за помощью к землякам после пожара. В видеоролике, который записала жительница села Марья Селукова, они просят помочь собрать им деньги на восстановление крыши, которую уничтожил огонь
«Здравствуйте дорогие граждане, неравнодушные люди. Мы, жители села Шадейка, проживаем в доме №5 на улице Заречная. Недавно в нашем доме случился пожар. К счастью, огонь не затронул квартиры, но полностью уничтожил крышу дома. Мы обращаемся к вам с просьбой о финансовой поддержке. Каждая копейка будет важна и поможет нам вернуть крышу над головой», — сообщается в видеоролике, размещенном в соцсети «ВКонтакте».
Сельчане отмечают, что деньги на восстановление крыши принимает председатель ТСЖ «Шадейское», одна из собственниц квартир. Ее номер девушка указала на своей странице в соцсети. Также погорельцы готовы принять в дар стройматериалы и кровельное железо.
С просьбой помочь жильцам дома, в котором произошел пожар, к землякам обратилась и администрация Кунгурского округа. После ЧП в мэрии прошло заседание оперштаба. Власти указали, что сейчас в дом подано энергоснабжение, в ближайшее время планируется подключить газоснабжение.
«Неравнодушные жители могут оказать материальную и гуманитарную помощь в виде бытовой химии, канцтоваров и продуктов питания», — указала администрация Кунгурского округа. Вещи для погорельцев принимаются в кунгурском центре культуры и досуга.
Жилой дом, в котором проживают 57 человек, загорелся 4 августа. Пожарные спасли из огня двух женщин, остальные жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно.
