В Пермском крае резко выросло число нарушителей правил дорожного движения

Пермский край оказался среди трех российских регионов с наиболее значительным увеличением числа зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Итоги исследования получены по итогам шести месяцев 2025 года.
«В Прикамье данный показатель вырос на 42,9%, что позволило региону занять третью позицию в рейтинге динамики роста. Более высокие темпы зафиксированы только в Удмуртии (58,4%) и Липецкой области (50,9%)», — сообщает «Коммерсантъ».
URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с просьбой прокомментировать статистику. Ответ ожидается.
Между тем впервые за последние 15 лет в масштабах всей России наблюдается снижение общего количества зарегистрированных нарушений ПДД — этот показатель уменьшился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
