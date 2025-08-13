13 августа 2025

В Пермском крае резко выросло число нарушителей правил дорожного движения

Пермский край вошел в тройку регионов-лидеров по росту нарушений ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе данный показатель вырос на 42,9%
В регионе данный показатель вырос на 42,9% Фото:

Пермский край оказался среди трех российских регионов с наиболее значительным увеличением числа зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Итоги исследования получены по итогам шести месяцев 2025 года. 

«В Прикамье данный показатель вырос на 42,9%, что позволило региону занять третью позицию в рейтинге динамики роста. Более высокие темпы зафиксированы только в Удмуртии (58,4%) и Липецкой области (50,9%)», — сообщает «Коммерсантъ». 

URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с просьбой прокомментировать статистику. Ответ ожидается. 

Между тем впервые за последние 15 лет в масштабах всей России наблюдается снижение общего количества зарегистрированных нарушений ПДД — этот показатель уменьшился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский край оказался среди трех российских регионов с наиболее значительным увеличением числа зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Итоги исследования получены по итогам шести месяцев 2025 года.  «В Прикамье данный показатель вырос на 42,9%, что позволило региону занять третью позицию в рейтинге динамики роста. Более высокие темпы зафиксированы только в Удмуртии (58,4%) и Липецкой области (50,9%)», — сообщает «Коммерсантъ».  URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с просьбой прокомментировать статистику. Ответ ожидается.  Между тем впервые за последние 15 лет в масштабах всей России наблюдается снижение общего количества зарегистрированных нарушений ПДД — этот показатель уменьшился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...