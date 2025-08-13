В Перми осудили экс-заместителя начальника угрозыска районного отдела МВД

Суд огласил приговор для бывшего полицейского
В Перми вынесен приговор бывшему заместителю начальника уголовного розыска отдела полиции № 6. Он признан виновным в том, что за деньги передавал данные о людях, сообщили в пресс-службе краевого управления УФСБ. По данным источников URA.RU, речь идет о Николае Гурском.
«Установлено, что за деньги он передавал данные о людях третьим лицам. Для этого использовал мессенджер. Суд признал его виновным и отправил в колонию на три года и 10 месяцев», — уточнили в суде.
Из органов полиции Гурский был волен по отрицательным основаниям. Он не стал оспаривать приговор и решение вступило в законную силу.
