13 августа 2025

В Перми осудили экс-заместителя начальника угрозыска районного отдела МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд огласил приговор для бывшего полицейского
Суд огласил приговор для бывшего полицейского Фото:

В Перми вынесен приговор бывшему заместителю начальника уголовного розыска отдела полиции № 6. Он признан виновным в том, что за деньги передавал данные о людях, сообщили в пресс-службе краевого управления УФСБ. По данным источников URA.RU, речь идет о Николае Гурском.

«Установлено, что за деньги он передавал данные о людях третьим лицам. Для этого использовал мессенджер. Суд признал его виновным и отправил в колонию на три года и 10 месяцев», — уточнили в суде.

Из органов полиции Гурский был волен по отрицательным основаниям. Он не стал оспаривать приговор и решение вступило в законную силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми вынесен приговор бывшему заместителю начальника уголовного розыска отдела полиции № 6. Он признан виновным в том, что за деньги передавал данные о людях, сообщили в пресс-службе краевого управления УФСБ. По данным источников URA.RU, речь идет о Николае Гурском. «Установлено, что за деньги он передавал данные о людях третьим лицам. Для этого использовал мессенджер. Суд признал его виновным и отправил в колонию на три года и 10 месяцев», — уточнили в суде. Из органов полиции Гурский был волен по отрицательным основаниям. Он не стал оспаривать приговор и решение вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...