Иномарка сбила школьницу на дороге
В Перми на ул. Ленина иномарка сбила ребенка. ДТП произошло вечером 13 августа.
«На ул. Ленина вечером 13 августа легковушка сбила девочку. По предварительным данным, 11-летняя девочка решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора и годила под колеса иномарки», — сообщает «В Курсе.ру» со ссылкой на очевидцев и краевое ГУ МВД.
На место аварии прибыли медики. Они оказали пострадавшей помощь и отправили ее лечиться домой. Детали происшествия выясняют правоохранители.
