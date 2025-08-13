13 августа 2025

В центре Перми сбили школьницу

Иномарка сбила школьницу на дороге
Иномарка сбила школьницу на дороге Фото:

В Перми на ул. Ленина иномарка сбила ребенка. ДТП произошло вечером 13 августа.

«На ул. Ленина вечером 13 августа легковушка сбила девочку. По предварительным данным, 11-летняя девочка решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора и годила под колеса иномарки», — сообщает «В Курсе.ру» со ссылкой на очевидцев и краевое ГУ МВД.

На место аварии прибыли медики. Они оказали пострадавшей помощь и отправили ее лечиться домой. Детали происшествия выясняют правоохранители.

