На новой платной парковке у ДКЖ в Перми за машинами будут следить умные камеры

В Перми новые платные парковки появились у Дворца культуры железнодорожников и напротив дома №12 по улице Окулова. Следить за соблюдением правил на них будут умные видеокамеры.
«Завершили монтаж интеллектуальной системы контроля на двух автостоянках. Работы проводились по заказу оператора платного парковочного пространства — МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“. Два комплекса фотовидеофиксации установлены на площадке в районе ДКЖ на Локомотивной, 1 и напротив дома № 12 по улице Окулова», — сообщили URA.RU в компании «Ростелеком».
Комплексы фотовидеофиксации отслеживают время нахождения автомобиля на стоянке, считывают его номерные знаки и передают данные в дирекцию дорожного движения. По словам начальника дирекции Дмитрия Артеменко, в Перми более 11 тысяч платных парковочных мест. Зона платного паркинга будет расширяться.
