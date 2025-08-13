13 августа 2025

Для пермских водителей ввели запрет из-за ночного забега и велозаезда. Схема

В Перми 16 августа перекроют несколько улиц из-за ночного забега и велозаезда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения из-за мероприятия будут действовать с 20:00 до 00:30
Ограничения из-за мероприятия будут действовать с 20:00 до 00:30 Фото:

Вечером 16 августа 2025 года в центральной части Перми состоятся ночной забег и велозаезд под названием «Темные ночи». В связи с проведением данных мероприятий с 20:00 до 00:30 на ряде улиц, расположенных по маршруту забега и заезда, будет введено временное ограничение движения.

«В частности, с 20:00 до полуночи движение транспорта будет полностью или частично закрыто на следующих участках: по нечетной стороне Комсомольского проспекта — от улицы Революции до улицы Коминтерна. А также по четной стороне Комсомольского проспекта — от улицы Тимирязева до улицы Чкалова и на улице Коминтерна — между нечетной и четной сторонами Комсомольского проспекта», — уточнили URA.RU организаторы. 

Ограничения также введут:

  • на улице Соловьева — между сторонами Комсомольского проспекта;
  • на улице Юрия Смирнова — между сторонами Комсомольского проспекта;
  • на улице Полины Осипенко — между сторонами Комсомольского проспекта;
  • на улице 1-я Красноармейская — между сторонами Комсомольского проспекта;
  • на улице Тимирязева — между сторонами Комсомольского проспекта;
  • на улице Белинского — от дома №71 по Комсомольскому проспекту до пересечения с улицей Сибирская;
  • на улице Сибирская — от улицы Белинского до дома №57 по улице Сибирская.

Кроме того, начиная с 15:00, движение по нечетной стороне Комсомольского проспекта между улицей Соловьева и площадью перед Дворцом культуры Солдатова также будет перекрыто. Для пешеходов организуют проходы на перекрестках. Проезд для автомобилей экстренных служб останется доступным. В указанный период движение общественного транспорта будет скорректировано.

Ранее URA.RU публиковало подробную развлекательную программу мероприятия. В том числе шоу от Бони и Кузьмича.

Для пешеходов организуют проходы на перекрестках
Для пешеходов организуют проходы на перекрестках
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 16 августа 2025 года в центральной части Перми состоятся ночной забег и велозаезд под названием «Темные ночи». В связи с проведением данных мероприятий с 20:00 до 00:30 на ряде улиц, расположенных по маршруту забега и заезда, будет введено временное ограничение движения. «В частности, с 20:00 до полуночи движение транспорта будет полностью или частично закрыто на следующих участках: по нечетной стороне Комсомольского проспекта — от улицы Революции до улицы Коминтерна. А также по четной стороне Комсомольского проспекта — от улицы Тимирязева до улицы Чкалова и на улице Коминтерна — между нечетной и четной сторонами Комсомольского проспекта», — уточнили URA.RU организаторы.  Ограничения также введут: Кроме того, начиная с 15:00, движение по нечетной стороне Комсомольского проспекта между улицей Соловьева и площадью перед Дворцом культуры Солдатова также будет перекрыто. Для пешеходов организуют проходы на перекрестках. Проезд для автомобилей экстренных служб останется доступным. В указанный период движение общественного транспорта будет скорректировано. Ранее URA.RU публиковало подробную развлекательную программу мероприятия. В том числе шоу от Бони и Кузьмича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...