Вечером 16 августа 2025 года в центральной части Перми состоятся ночной забег и велозаезд под названием «Темные ночи». В связи с проведением данных мероприятий с 20:00 до 00:30 на ряде улиц, расположенных по маршруту забега и заезда, будет введено временное ограничение движения.
«В частности, с 20:00 до полуночи движение транспорта будет полностью или частично закрыто на следующих участках: по нечетной стороне Комсомольского проспекта — от улицы Революции до улицы Коминтерна. А также по четной стороне Комсомольского проспекта — от улицы Тимирязева до улицы Чкалова и на улице Коминтерна — между нечетной и четной сторонами Комсомольского проспекта», — уточнили URA.RU организаторы.
Ограничения также введут:
- на улице Соловьева — между сторонами Комсомольского проспекта;
- на улице Юрия Смирнова — между сторонами Комсомольского проспекта;
- на улице Полины Осипенко — между сторонами Комсомольского проспекта;
- на улице 1-я Красноармейская — между сторонами Комсомольского проспекта;
- на улице Тимирязева — между сторонами Комсомольского проспекта;
- на улице Белинского — от дома №71 по Комсомольскому проспекту до пересечения с улицей Сибирская;
- на улице Сибирская — от улицы Белинского до дома №57 по улице Сибирская.
Кроме того, начиная с 15:00, движение по нечетной стороне Комсомольского проспекта между улицей Соловьева и площадью перед Дворцом культуры Солдатова также будет перекрыто. Для пешеходов организуют проходы на перекрестках. Проезд для автомобилей экстренных служб останется доступным. В указанный период движение общественного транспорта будет скорректировано.
Ранее URA.RU публиковало подробную развлекательную программу мероприятия. В том числе шоу от Бони и Кузьмича.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!