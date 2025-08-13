Лето сдает позиции: синоптики предупредили пермяков о резком похолодании

Пермский край оказался в зоне влияния мощного циклона, который принесет дожди, грозы и заметное похолодание в ближайшие дни. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«14-15 августа регион ждет переменчивая погода: облачность с прояснениями, ночные туманы и дожди в отдельных районах. Днем кратковременные осадки усилятся до гроз, которые придут вместе с умеренным северным ветром», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале.
Температурный фон заметно понизится: ночью столбики термометров покажут 8-13 градусов (в Перми 11-13 градусов), днем — не выше 20-22 градусов. В выходные похолодает еще сильнее — до 15-20 градусов днем при преобладающей облачности. На востоке края ожидаются более интенсивные осадки.
Метеорологи прогнозируют, что потепление вернется в Прикамье только в начале следующей недели. Северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду сохранится до воскресенья, создавая дополнительный дискомфорт.
Подобные погодные изменения уже наблюдались в Пермском крае в конце июля, когда регион также переживал перепады температуры, дожди и грозы. Тогда, по данным метеорологов, во второй половине недели осадки усиливались, особенно в южных районах, а ночные температуры временами понижались до 2–7 градусов на севере и востоке края.
