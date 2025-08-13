13 августа 2025

Пермяки отсудили у застройщика скандального дома более 300 тысяч рублей

Пермяки отсудили у застройщика 339 тысяч рублей за нарушение срока сдачи дома
Сдачу дома задержали на четыре месяца
Сдачу дома задержали на четыре месяца

Семейная пара в июне 2023 года купила квартиру в доме на улице Максима Горького, 86 в Перми. В договоре застройщик прописал, что ключи новоселы получат до октября этого же года. Но они смогли заехать только в феврале 2024 года. Пермяки подали на застройщика в суд за нарушение сроков и отсудили 339 тысяч рублей. Об этом сказано в решении Мотовилихинского районного суда города Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Пермяки заключили договор долевого участия с ООО „СЗ „Максима Горького 86“, который был зарегистрирован 19 июня 2023 года. Согласно тексту договора, застройщик обязан выполнить работы по строительству многоквартирного дома до 30 июня 2023 года и передать квартиру до 30 сентября 2023 года. В соответствии с актом приема-передачи жилье было передано 30 января 2024 года. Пермяки просят взыскать с застройщика неустойку, компенсацию и штраф. Суд обязал девелопера выплатить 339 тысяч рублей“, — сказано в решении суда.

В суде застройщик пояснил, что сроки сдачи дома были сорваны из-за спора между краевым министерством строительства и прокуратурой. Региональные власти пытались отозвать разрешение на строительство многоэтажки после того, как мэрия позволила увеличить этажность дома. Но суд признал правоту девелопера, и дом построили из двух секций в 12 и 19 этажей вместо 6 и 9.

По словам застройщика, покупателям сообщили о переносе сроков сдачи дома во время подписания договора, и они были согласны. Также девелопер отметил, что новые сроки завершения строительства были опубликованы в проектной декларации на сайте. Застройщик просил отказать требованиям пермяков, но суд встал на сторону покупателей и обязал девелопера выплатить компенсацию, штраф, неустойку и возместить судебные расходы, которые в сумме составили 339 тысяч рублей.

