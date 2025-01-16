Пермячка через суд исправила ошибку военкомата, совершенную в 1947 году

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Дело рассматривалось в Пермском районном суде
Дело рассматривалось в Пермском районном суде Фото:

Жительнице Перми в 1947 году военкомат прислал документ, в котором была допущена ошибка. Из-за этого женщина не могла получить статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны». Чтобы исправить ошибку, ей пришлось подать иск в суд, сказано на сайте Пермского районного суда.

«Обращалась в Управление Министерства труда и социального развития с заявлением о присвоении статуса „Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны“. Ей было отказано, поскольку в извещении районного военного комиссариата в отчестве ее пропавшего без вести отца допущена описка», — сказано в сообщении.

Суд рассмотрел материалы дела, встал на сторону женщины и признал, что в документах допущена опечатка. Решение суда в силу еще не ступило.

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Жительнице Перми в 1947 году военкомат прислал документ, в котором была допущена ошибка. Из-за этого женщина не могла получить статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны». Чтобы исправить ошибку, ей пришлось подать иск в суд, сказано на сайте Пермского районного суда. «Обращалась в Управление Министерства труда и социального развития с заявлением о присвоении статуса „Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны“. Ей было отказано, поскольку в извещении районного военного комиссариата в отчестве ее пропавшего без вести отца допущена описка», — сказано в сообщении. Суд рассмотрел материалы дела, встал на сторону женщины и признал, что в документах допущена опечатка. Решение суда в силу еще не ступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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