Пермячка через суд исправила ошибку военкомата, совершенную в 1947 году

Жительнице Перми в 1947 году военкомат прислал документ, в котором была допущена ошибка. Из-за этого женщина не могла получить статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны». Чтобы исправить ошибку, ей пришлось подать иск в суд, сказано на сайте Пермского районного суда.
«Обращалась в Управление Министерства труда и социального развития с заявлением о присвоении статуса „Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны“. Ей было отказано, поскольку в извещении районного военного комиссариата в отчестве ее пропавшего без вести отца допущена описка», — сказано в сообщении.
Суд рассмотрел материалы дела, встал на сторону женщины и признал, что в документах допущена опечатка. Решение суда в силу еще не ступило.
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