13 августа 2025

Блогер из Перми Юлия Баранова отправилась выживать на остров ради 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участников шоу отправили на тропический остров
Участников шоу отправили на тропический остров Фото:

Блогер Юлия Баранова из Перми приняла участие в телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». На тайском острове ей предстоит выживать, борясь за еду с другими претендентами на главный приз — 10 млн рублей.

«Участники приплывают на остров, чтобы заполучить его сокровища. Им предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. Каждый выпуск герои будут решать, кто покинет шоу. Только один сможет забрать 10 млн рублей», — рассказали URA.RU на телеканале СТС.

Юлии 29 лет. Она училась в академии бодибилдинга и фитнеса, работала тренером и танцовщицей. Сейчас ведет юмористический видеоблог. Конкуренцию на шоу ей составят участники из России, США, Таиланда, Бали, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Пермяки не редко участвуют в федеральных телешоу. Например, зимой пермячка Полина Юшкова боролась за приз в проекте «Богатырские игры». Весной школьники Лев Барях и Лев Манусаджев принимали участие в шоу «Суперниндзя. Дети». В июне повар из Перми Алиса Скребцова победила в финале телешоу «Молодые ножи». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Юлия Баранова из Перми приняла участие в телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». На тайском острове ей предстоит выживать, борясь за еду с другими претендентами на главный приз — 10 млн рублей. «Участники приплывают на остров, чтобы заполучить его сокровища. Им предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. Каждый выпуск герои будут решать, кто покинет шоу. Только один сможет забрать 10 млн рублей», — рассказали URA.RU на телеканале СТС. Юлии 29 лет. Она училась в академии бодибилдинга и фитнеса, работала тренером и танцовщицей. Сейчас ведет юмористический видеоблог. Конкуренцию на шоу ей составят участники из России, США, Таиланда, Бали, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. Пермяки не редко участвуют в федеральных телешоу. Например, зимой пермячка Полина Юшкова боролась за приз в проекте «Богатырские игры». Весной школьники Лев Барях и Лев Манусаджев принимали участие в шоу «Суперниндзя. Дети». В июне повар из Перми Алиса Скребцова победила в финале телешоу «Молодые ножи». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...