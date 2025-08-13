Блогер из Перми Юлия Баранова отправилась выживать на остров ради 10 млн рублей

Блогер Юлия Баранова из Перми приняла участие в телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». На тайском острове ей предстоит выживать, борясь за еду с другими претендентами на главный приз — 10 млн рублей.
«Участники приплывают на остров, чтобы заполучить его сокровища. Им предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. Каждый выпуск герои будут решать, кто покинет шоу. Только один сможет забрать 10 млн рублей», — рассказали URA.RU на телеканале СТС.
Юлии 29 лет. Она училась в академии бодибилдинга и фитнеса, работала тренером и танцовщицей. Сейчас ведет юмористический видеоблог. Конкуренцию на шоу ей составят участники из России, США, Таиланда, Бали, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран.
Пермяки не редко участвуют в федеральных телешоу. Например, зимой пермячка Полина Юшкова боролась за приз в проекте «Богатырские игры». Весной школьники Лев Барях и Лев Манусаджев принимали участие в шоу «Суперниндзя. Дети». В июне повар из Перми Алиса Скребцова победила в финале телешоу «Молодые ножи».
