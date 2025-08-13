Жителей пермских сел предупредили о беспилотниках

Власти Кунгурского муниципального округа (Пермский край) предупредили жителей о беспилотниках в небе. Их можно будет увидеть сегодня, 14 августа, с 10:00 до 16:00.
«Компания „ЗемСтройПроект“ получила разрешение на проведение плановых полетов беспилотных летательных аппаратов над территориями населенных пунктов Плеханово, Ленск и Жилино. Данные мероприятия будут осуществляться с целью аэромониторинга и установления береговой линии», — уточняется на сайте местной мэрии.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в мае в Перми прошла масштабная видеосъемка городских объектов с использованием квадрокоптеров. Полеты дронов осуществлялись над ключевыми локациями города, включая эспланаду, набережную Камы и территории проекта «Зеленое кольцо». Они были согласованы с властями.
