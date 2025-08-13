13 августа 2025

Пермская компания выплатит 3,5 млн рублей семье засыпанного грунтом рабочего

Рабочий погиб под завалом грунта при обрушении стенки траншеи
В Перми суд обязал компанию выплатить 3,5 млн рублей семье рабочего, который погиб при строительстве дороги. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«Дзержинский районный суд Перми постановил взыскать с ООО „СМУ-1“ 3,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего монтажника наружных трубопроводов. В ходе расследования установлена причина несчастного случая — компания нарушила проект производства работ и требования безопасности: не укрепила траншею и не обеспечила должный контроль за соблюдением норм охраны труда», — написано на сайте ведомства.

Трагедия произошла 29 октября 2024 года на строительстве автодороги по шоссе Космонавтов — рабочий погиб под завалом грунта при обрушении стенки траншеи. У мужчины остались жена и ребенок.

В Пермском крае ранее уже происходили трагические инциденты на производстве: в августе 2025 года при выполнении работ на объекте МУП «Горводоканал» в Чусовом погиб слесарь-ремонтник, еще двое сотрудников получили травмы. Тогда также было начато расследование, а предприятие взяло на себя расходы по организации похорон погибшего.

