Свердловчанин попал в аварию и умер от сердечного приступа

В Новоуральске (Свердловская область) на улице Автозаводская, 8 произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Один из водителей умер спустя 40 минут в машине скорой помощи от сердечного приступа. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«ДТП случилось в городе Новоуральск на улице Автозаводская напротив дома №8. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб водитель одного из них. Он скончался спустя 40 минут после происшествия от сердечного приступа, согласно информации, предоставленной медиками скорой помощи», — следует из сообщения.
Предварительная версия причины аварии — несоблюдение безопасной дистанции. Расследование ДТП продолжается.
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