17 января 2025

Свердловчанин попал в аварию и умер от сердечного приступа

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Медикам не удалось спасти мужчину (архивное фото)
Медикам не удалось спасти мужчину (архивное фото) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) на улице Автозаводская, 8 произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Один из водителей умер спустя 40 минут в машине скорой помощи от сердечного приступа. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«ДТП случилось в городе Новоуральск на улице Автозаводская напротив дома №8. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб водитель одного из них. Он скончался спустя 40 минут после происшествия от сердечного приступа, согласно информации, предоставленной медиками скорой помощи», — следует из сообщения.

Предварительная версия причины аварии — несоблюдение безопасной дистанции. Расследование ДТП продолжается.

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В Новоуральске (Свердловская область) на улице Автозаводская, 8 произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Один из водителей умер спустя 40 минут в машине скорой помощи от сердечного приступа. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ДТП случилось в городе Новоуральск на улице Автозаводская напротив дома №8. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб водитель одного из них. Он скончался спустя 40 минут после происшествия от сердечного приступа, согласно информации, предоставленной медиками скорой помощи», — следует из сообщения. Предварительная версия причины аварии — несоблюдение безопасной дистанции. Расследование ДТП продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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