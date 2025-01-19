19 января 2025

Курганцы увидят в небе уникальное астрономическое явление

Жители Кургана увидят редкое астрономическое явление — парад планет
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы увидят парад планет
Курганцы увидят парад планет Фото:

Жители Кургана смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — парад планет — в ночь на 21 января. При ясной погоде в небе появятся Марс, Юпитер, Венера и Сатурн, сообщает местное астрономическое общество.

Для того чтобы увидеть также Уран и Нептун, необходимо будет использовать бинокль или телескоп. Эти планеты не видны невооруженным глазом из-за их удаленности от Земли.

Кроме того, астрономы анонсируют еще один парад планет, который ожидается в августе 2025 года. Такие явления привлекают внимание не только ученых, но и любителей астрономии.

Парад планет, который жители Кургана смогут наблюдать в январе 2025 года, является редким астрономическим явлением, когда шесть планет выстраиваются в одну линию. Это событие привлекает внимание не только астрономов, но и астрологов, которые считают, что такое выравнивание планет оказывает — парад планет особое влияние на энергетику и жизнь людей, предоставляя уникальную возможность для переосмысления и планирования будущего.

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Жители Кургана смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — парад планет — в ночь на 21 января. При ясной погоде в небе появятся Марс, Юпитер, Венера и Сатурн, сообщает местное астрономическое общество. Для того чтобы увидеть также Уран и Нептун, необходимо будет использовать бинокль или телескоп. Эти планеты не видны невооруженным глазом из-за их удаленности от Земли. Кроме того, астрономы анонсируют еще один парад планет, который ожидается в августе 2025 года. Такие явления привлекают внимание не только ученых, но и любителей астрономии. Парад планет, который жители Кургана смогут наблюдать в январе 2025 года, является редким астрономическим явлением, когда шесть планет выстраиваются в одну линию. Это событие привлекает внимание не только астрономов, но и астрологов, которые считают, что такое выравнивание планет оказывает — парад планет особое влияние на энергетику и жизнь людей, предоставляя уникальную возможность для переосмысления и планирования будущего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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