Курганцы увидят в небе уникальное астрономическое явление

Жители Кургана смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — парад планет — в ночь на 21 января. При ясной погоде в небе появятся Марс, Юпитер, Венера и Сатурн, сообщает местное астрономическое общество.
Для того чтобы увидеть также Уран и Нептун, необходимо будет использовать бинокль или телескоп. Эти планеты не видны невооруженным глазом из-за их удаленности от Земли.
Кроме того, астрономы анонсируют еще один парад планет, который ожидается в августе 2025 года. Такие явления привлекают внимание не только ученых, но и любителей астрономии.
Парад планет, который жители Кургана смогут наблюдать в январе 2025 года, является редким астрономическим явлением, когда шесть планет выстраиваются в одну линию. Это событие привлекает внимание не только астрономов, но и астрологов, которые считают, что такое выравнивание планет оказывает — парад планет особое влияние на энергетику и жизнь людей, предоставляя уникальную возможность для переосмысления и планирования будущего.
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