Волонтеры «Молодой Гвардии» ЕР отправились спасать жизни в новые регионы РФ

Волонтеры «Молодой Гвардии» Единой России (МГЕР) отправились в прифронтовые госпитали новых регионов РФ, чтобы оказать помощь медицинским работникам и местным жителям. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
«По-прежнему большое внимание уделяем помощи сотрудникам и пациентам медучреждений новых регионов. Сегодня в составе десанта волонтеров 12 представителей органов местного самоуправления и областных органов власти. Они отправятся в Луганскую Народную Республику, где будут помогать в прифронтовом госпитале», — рассказал Антон Демидов. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он отметил, что в этот раз отряд насчитывает более 30 человек из различных уголков страны, включая представителей местного самоуправления и областных органов власти Тюменской области.
Помимо медицинской помощи, волонтеры «Молодой Гвардии» будут заниматься организацией детских досуговых и спортивных мероприятий, а также адресной помощью жителям Мариуполя, Донецка, Луганска, Лисичанска, Северодонецка, Херсонской и Запорожской областей. Это уже 81-й отряд волонтеров, отправленный для поддержки новых регионов.
«Молодая Гвардия Единой России» в сотрудничестве с «Волонтерской Ротой» проводит спортивные и образовательные мероприятия для детей в Донбассе, а также оказывает гуманитарную помощь пожилым, ветеранам и многодетным семьям. Волонтеры занимаются поддержкой медицинских учреждений и российских военнослужащих с начала 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.