Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесла по позициям ВСУ термобарические удары. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, на позициях работали тульские десантники.
«Войска РФ нанесли сокрушительные термобарические удары по позициям противника. Экипажи ТОС-1А „Солнцепек“ тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ», — отметили в военном ведомстве. Бой шел в одном из приграничных районов Курской области.
Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска активно используется в боевых действиях на Украине. В январе танки Т-90М «Прорыв» поддержали штурмовые подразделения.
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