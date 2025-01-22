Огнеметная система с челябинским двигателем нанесла термобарические удары по ВСУ. Видео

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, тос, солнцепек
ТОС «Солнцепек» нанес сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ Фото:

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесла по позициям ВСУ термобарические удары. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, на позициях работали тульские десантники.

«Войска РФ нанесли сокрушительные термобарические удары по позициям противника. Экипажи ТОС-1А „Солнцепек“ тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ», — отметили в военном ведомстве. Бой шел в одном из приграничных районов Курской области.

Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска активно используется в боевых действиях на Украине. В январе танки Т-90М «Прорыв» поддержали штурмовые подразделения.

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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесла по позициям ВСУ термобарические удары. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, на позициях работали тульские десантники. «Войска РФ нанесли сокрушительные термобарические удары по позициям противника. Экипажи ТОС-1А „Солнцепек“ тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ», — отметили в военном ведомстве. Бой шел в одном из приграничных районов Курской области. Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска активно используется в боевых действиях на Украине. В январе танки Т-90М «Прорыв» поддержали штурмовые подразделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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