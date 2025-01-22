На северо-западе Челябинска началось строительство нового ЖК

Экспертиза ООО «Пируэт» в Челябинске одобрила строительство многоквартирного дома в 29 микрорайоне Калининского района Челябинска. Возводит новый ЖК застройщик «Икар». Об этом 22 января сообщается на сайте госреестра.
«Многоквартирный строящийся дом с нежилыми помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки и с автостоянкой с эксплуатируемой кровлей от 70 до 90 машино-мест. Высотный дом расположен в 29 микрорайоне Калининского района Челябинска», — сообщается на сайте.
Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство 29 микрорайона в Калининском районе. Новый микрорайон по проекту о КРТ строят на пустыре в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева в Челябинске недалеко от арены «Трактор». Он будет возведен в течение ближайших семи лет, рассчитан на 15 тысяч жителей. Проект был одобрен проектной организацией ООО «Пируэт».
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