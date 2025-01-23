Челябинец лишился яичка в уличной драке

В Челябинске местный житель лишился яичка в результате уличной драки. По данным URA.RU, оппонент сильно ужарил ему в пах.
«На улице у потерпевшего произошел конфликт с пьяным прохожим. Они начали выяснять отношения. Когда решить все вопросы словами не получилось, началась драка, в которой мужчина получил сильный удар в пах», — рассказал URA.RU источник.
По данным агентства, к месту была вызвана скорая. К тому моменту зачинщик драки уже скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где зафиксировали размозжение яичка.
Подозреваемого же задержали. Он признался в содеянном. URA.RU направило запрос в УМВД по Челябинску, который будет опубликован после получения.
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