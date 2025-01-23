Челябинец лишился яичка в уличной драке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшему потребовалась помощь медиков
Пострадавшему потребовалась помощь медиков Фото:

В Челябинске местный житель лишился яичка в результате уличной драки. По данным URA.RU, оппонент сильно ужарил ему в пах.

«На улице у потерпевшего произошел конфликт с пьяным прохожим. Они начали выяснять отношения. Когда решить все вопросы словами не получилось, началась драка, в которой мужчина получил сильный удар в пах», — рассказал URA.RU источник.

По данным агентства, к месту была вызвана скорая. К тому моменту зачинщик драки уже скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где зафиксировали размозжение яичка.

Подозреваемого же задержали. Он признался в содеянном. URA.RU направило запрос в УМВД по Челябинску, который будет опубликован после получения.

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В Челябинске местный житель лишился яичка в результате уличной драки. По данным URA.RU, оппонент сильно ужарил ему в пах. «На улице у потерпевшего произошел конфликт с пьяным прохожим. Они начали выяснять отношения. Когда решить все вопросы словами не получилось, началась драка, в которой мужчина получил сильный удар в пах», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, к месту была вызвана скорая. К тому моменту зачинщик драки уже скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где зафиксировали размозжение яичка. Подозреваемого же задержали. Он признался в содеянном. URA.RU направило запрос в УМВД по Челябинску, который будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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