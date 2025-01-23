В Челябинске бизнесмену Дмитрию Шуховцеву запретили реконструировать здание под клуб здоровья на северо-западе. Предприниматель не предоставил достаточно обоснований на отклонение от параметров, сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания клуба здоровья. Здание расположено по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города», — сообщается на сайте.
Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев планировал основать клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен собирался реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров.
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