23 января 2025

Мэрия Челябинска запретила бизнесмену перестроить дом под клуб на северо-западе. Скрин

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Челябинскому предпринимателю запретили построить клуб здоровья на северо-западе Фото:

В Челябинске бизнесмену Дмитрию Шуховцеву запретили реконструировать здание под клуб здоровья на северо-западе. Предприниматель не предоставил достаточно обоснований на отклонение от параметров, сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания клуба здоровья. Здание расположено по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города», — сообщается на сайте.

Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев планировал основать клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен собирался реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров.

Предприниматель не предоставил достаточно обоснований для того, чтобы мэрия разрешила изменить параметры на участке
Предприниматель не предоставил достаточно обоснований для того, чтобы мэрия разрешила изменить параметры на участке

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В Челябинске бизнесмену Дмитрию Шуховцеву запретили реконструировать здание под клуб здоровья на северо-западе. Предприниматель не предоставил достаточно обоснований на отклонение от параметров, сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания клуба здоровья. Здание расположено по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города», — сообщается на сайте. Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев планировал основать клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен собирался реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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