Экономика Недвижимость Мэрия Челябинска запретила бизнесмену перестроить дом под клуб на северо-западе. Скрин 24 января 2025 в 11:47 Размер текста - 17 + Челябинскому предпринимателю запретили построить клуб здоровья на северо-западе Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске бизнесмену Дмитрию Шуховцеву запретили реконструировать здание под клуб здоровья на северо-западе. Предприниматель не предоставил достаточно обоснований на отклонение от параметров, сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания клуба здоровья. Здание расположено по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города», — сообщается на сайте. Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев планировал основать клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен собирался реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров. Предприниматель не предоставил достаточно обоснований для того, чтобы мэрия разрешила изменить параметры на участке Скрин: сайт мэрии г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске бизнесмену Дмитрию Шуховцеву запретили реконструировать здание под клуб здоровья на северо-западе. Предприниматель не предоставил достаточно обоснований на отклонение от параметров, сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания клуба здоровья. Здание расположено по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города», — сообщается на сайте. Челябинский предприниматель Дмитрий Шуховцев планировал основать клуб здоровья в Курчатовском районе Челябинска. С этой целью бизнесмен собирался реконструировать двухэтажное здание площадью 615 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям