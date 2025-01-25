Ради красивой даты челябинские ЗАГСы готовы работать в воскресенье

ЗАГСы Троицка и Златоуста в Челябинской области готовы отказаться от выходного в воскресенье, 25 мая 2025 года, если пары захотят зарегистрировать свои браки в эту красивую дату. Об этом 24 января сообщила пресс-служба регионального Государственного комитета по делам ЗАГС.
«Молодожены из Троицкого муниципального района могут воспользоваться уникальной возможностью, чтобы зарегистрировать свой брак в один из самых красивых дней года — 25 мая 2025 года. Такая возможность также появилась у влюбленных Златоуста!» — сообщает пресс-служба ЗАГСа по Челябинской области в telegram-канале.
В ЗАГСах Челябинской области уверены, что красивая дата создаст особую атмосферу и сделает событие еще более запоминающимся. Регистрация желающих в ЗАГСах Троицка и Златоуста уже открыта.
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