Кремль — URA.RU: Россия не собирается выходить из Парижского соглашения

Россия пока не собирается выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не принималось, пока не о чем говорить», — заявил Песков, отвечая корреспонденту URA.RU. Он также добавил, что вопрос выхода России из соглашения пока не стоит на повестке дня.
Ранее газета Financial Times писала, что США и Аргентина рассматривают возможность выхода из Парижского соглашения по климату. Также предложение об отказе от соглашения поддержали представители РСПП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.