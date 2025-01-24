Кремль — URA.RU: Россия не собирается выходить из Парижского соглашения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия пока не рассматривала вопрос о выходе из Парижского соглашения по климату
Песков заявил, что Россия пока не рассматривала вопрос о выходе из Парижского соглашения по климату Фото:

Россия пока не собирается выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Никаких решений на этот счет не принималось, пока не о чем говорить», — заявил Песков, отвечая корреспонденту URA.RU. Он также добавил, что вопрос выхода России из соглашения пока не стоит на повестке дня.

Ранее газета Financial Times писала, что США и Аргентина рассматривают возможность выхода из Парижского соглашения по климату. Также предложение об отказе от соглашения поддержали представители РСПП.

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Россия пока не собирается выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Никаких решений на этот счет не принималось, пока не о чем говорить», — заявил Песков, отвечая корреспонденту URA.RU. Он также добавил, что вопрос выхода России из соглашения пока не стоит на повестке дня. Ранее газета Financial Times писала, что США и Аргентина рассматривают возможность выхода из Парижского соглашения по климату. Также предложение об отказе от соглашения поддержали представители РСПП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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