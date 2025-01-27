Рабочему поселку Ханты-Мансийску 27 января 1950 года был присвоен статус города с окружным подчинением. О знаменательной дате в истории окружной столицы в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.
«Дорогие земляки, сегодня мы отмечаем знаменательную дату в истории родного города. 27 января 1950 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР административный центр Ханты-Мансийского национального округа рабочий поселок Ханты-Мансийск получил статус города с включением в его черту села Самарово», — поделился Ряшин в своем telegram-канале.
В то время Ханты-Мансийск был полностью деревянным городом. Как отметил мэр, спустя десятилетия столица округа превратилась в современный, безопасный и комфортный город.
В 2024 году столица Югры — Ханты-Мансийск — впервые встретила День весны и труда в звании «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные ветераны и общественники. Предложение вышло на федеральный уровень, и в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин.
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