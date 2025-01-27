27 января 2025

Столица Югры ровно 75 лет назад получила статус города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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До 1950 года Ханты-Мансийск был трудовым поселком
До 1950 года Ханты-Мансийск был трудовым поселком Фото:

Рабочему поселку Ханты-Мансийску 27 января 1950 года был присвоен статус города с окружным подчинением. О знаменательной дате в истории окружной столицы в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.

«Дорогие земляки, сегодня мы отмечаем знаменательную дату в истории родного города. 27 января 1950 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР административный центр Ханты-Мансийского национального округа рабочий поселок Ханты-Мансийск получил статус города с включением в его черту села Самарово», — поделился Ряшин в своем telegram-канале.

В то время Ханты-Мансийск был полностью деревянным городом. Как отметил мэр, спустя десятилетия столица округа превратилась в современный, безопасный и комфортный город.

В 2024 году столица Югры — Ханты-Мансийск — впервые встретила День весны и труда в звании «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные ветераны и общественники. Предложение вышло на федеральный уровень, и в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин.

В 1950 году Ханты-Мансийск был полностью деревянным городом
В 1950 году Ханты-Мансийск был полностью деревянным городом
Фото:
В состав Ханты-Мансийска вошло село Самарово
В состав Ханты-Мансийска вошло село Самарово
Фото:

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Рабочему поселку Ханты-Мансийску 27 января 1950 года был присвоен статус города с окружным подчинением. О знаменательной дате в истории окружной столицы в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин. «Дорогие земляки, сегодня мы отмечаем знаменательную дату в истории родного города. 27 января 1950 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР административный центр Ханты-Мансийского национального округа рабочий поселок Ханты-Мансийск получил статус города с включением в его черту села Самарово», — поделился Ряшин в своем telegram-канале. В то время Ханты-Мансийск был полностью деревянным городом. Как отметил мэр, спустя десятилетия столица округа превратилась в современный, безопасный и комфортный город. В 2024 году столица Югры — Ханты-Мансийск — впервые встретила День весны и труда в звании «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные ветераны и общественники. Предложение вышло на федеральный уровень, и в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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