29 января 2025

Пермяк хотел незаконно отправить оружие из России в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики пресекли канал контрабанды оружия
Силовики пресекли канал контрабанды оружия Фото:

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили канал контрабанды оружия, которое отправлялось из РФ в США. В отношении преступника, который промышлял незаконной деятельностью, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«У жителя Перми изъяты части автомата Калашникова, которые он планировал незаконно отправить в США для последующей реализации на внутреннем рынке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Контрабанда“», — уточнили в краевом УФСБ.

Щербинский районный суд Москвы признал мужчину виновным. Ему назначено условное лишение свободы сроком на четыре года. Также у него будет испытательный срок на четыре года.

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Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили канал контрабанды оружия, которое отправлялось из РФ в США. В отношении преступника, который промышлял незаконной деятельностью, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства. «У жителя Перми изъяты части автомата Калашникова, которые он планировал незаконно отправить в США для последующей реализации на внутреннем рынке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Контрабанда“», — уточнили в краевом УФСБ. Щербинский районный суд Москвы признал мужчину виновным. Ему назначено условное лишение свободы сроком на четыре года. Также у него будет испытательный срок на четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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