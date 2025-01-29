Пермяк хотел незаконно отправить оружие из России в США

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили канал контрабанды оружия, которое отправлялось из РФ в США. В отношении преступника, который промышлял незаконной деятельностью, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«У жителя Перми изъяты части автомата Калашникова, которые он планировал незаконно отправить в США для последующей реализации на внутреннем рынке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Контрабанда“», — уточнили в краевом УФСБ.
Щербинский районный суд Москвы признал мужчину виновным. Ему назначено условное лишение свободы сроком на четыре года. Также у него будет испытательный срок на четыре года.
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