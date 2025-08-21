21 августа 2025

Пермяки массово прогуляют работу в День знаний

SuperJob: каждый второй работающий родитель в Перми пойдет на линейку 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки хотят провести время с детьми в День знаний
Пермяки хотят провести время с детьми в День знаний Фото:

Каждый второй работающий родитель в Перми планирует посетить школьную линейку 1 сентября. Большинство возьмет выходной или придут на работу позже. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

«58% работающих родителей Перми планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября. Из них 35% возьмут выходной, отгул или отпуск, а 23% придут на работу с опозданием после мероприятий. Женщины чаще мужчин проявляют большую готовность посвятить этот день детям», — говорится в исследовании.

 При этом лишь 17% компаний официально предоставляют выходной в День знаний, а 20% делают это неофициально. Традиция корпоративных подарков школьникам остается редкой: только 2% компаний дарят их всем детям сотрудников, а 7% — исключительно первоклассникам, в основном ограничиваясь наборами канцтоваров.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские родители выбирают для своих первоклассников преимущественно женщин-учителей. Лишь 3 из 100 респондентов готовы доверить ребенка мужчине-педагогу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый второй работающий родитель в Перми планирует посетить школьную линейку 1 сентября. Большинство возьмет выходной или придут на работу позже. К такому выводу пришли аналитики SuperJob. «58% работающих родителей Перми планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября. Из них 35% возьмут выходной, отгул или отпуск, а 23% придут на работу с опозданием после мероприятий. Женщины чаще мужчин проявляют большую готовность посвятить этот день детям», — говорится в исследовании.  При этом лишь 17% компаний официально предоставляют выходной в День знаний, а 20% делают это неофициально. Традиция корпоративных подарков школьникам остается редкой: только 2% компаний дарят их всем детям сотрудников, а 7% — исключительно первоклассникам, в основном ограничиваясь наборами канцтоваров. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские родители выбирают для своих первоклассников преимущественно женщин-учителей. Лишь 3 из 100 респондентов готовы доверить ребенка мужчине-педагогу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...