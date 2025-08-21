Пермяки массово прогуляют работу в День знаний

Каждый второй работающий родитель в Перми планирует посетить школьную линейку 1 сентября. Большинство возьмет выходной или придут на работу позже. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
«58% работающих родителей Перми планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября. Из них 35% возьмут выходной, отгул или отпуск, а 23% придут на работу с опозданием после мероприятий. Женщины чаще мужчин проявляют большую готовность посвятить этот день детям», — говорится в исследовании.
При этом лишь 17% компаний официально предоставляют выходной в День знаний, а 20% делают это неофициально. Традиция корпоративных подарков школьникам остается редкой: только 2% компаний дарят их всем детям сотрудников, а 7% — исключительно первоклассникам, в основном ограничиваясь наборами канцтоваров.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские родители выбирают для своих первоклассников преимущественно женщин-учителей. Лишь 3 из 100 респондентов готовы доверить ребенка мужчине-педагогу.
