В четверг, 21 августа, в 20:19 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Крупской в Перми. Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены 25 спасателей и пять единиц специализированной техники.
«На первом этаже здания горели детская коляска и велосипед. В ходе проведения аварийно-спасательных работ сотрудниками МЧС были эвакуированы девять жителей, среди которых находились четверо несовершеннолетних. Для эвакуации использовались специальные спасательные устройства и лестничные марши. Всех вывели на свежий воздух», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пожар был локализован в 20:24, а полностью ликвидирован в 20:26. По предварительным данным, причиной инцидента стал умышленный поджог, совершенный с целью уничтожения имущества и причинения вреда здоровью. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению лица, причастного к данному происшествию.
