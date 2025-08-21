21 августа 2025

В Перми неизвестные устроили поджог в доме на Крупской. Видео

МЧС: в Перми неизвестные подожгли дом с людьми
Были эвакуированы девять жителей, среди которых находились четверо несовершеннолетних
Были эвакуированы девять жителей, среди которых находились четверо несовершеннолетних

В четверг, 21 августа, в 20:19 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Крупской в Перми. Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены 25 спасателей и пять единиц специализированной техники.

«На первом этаже здания горели детская коляска и велосипед. В ходе проведения аварийно-спасательных работ сотрудниками МЧС были эвакуированы девять жителей, среди которых находились четверо несовершеннолетних. Для эвакуации использовались специальные спасательные устройства и лестничные марши. Всех вывели на свежий воздух», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пожар был локализован в 20:24, а полностью ликвидирован в 20:26. По предварительным данным, причиной инцидента стал умышленный поджог, совершенный с целью уничтожения имущества и причинения вреда здоровью. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению лица, причастного к данному происшествию.

