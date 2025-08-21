Пермская телебашня зажжется в поддержку обсуждения городов будущего

Пермская телебашня включит праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь форума «Города будущего». Световое шоу пройдет 23 августа с 22:00 до полуночи.
«23 августа пермская телебашня включит праздничную подсветку в поддержку форума развития „Города будущего“. Архитектурно-художественное освещение будет работать с 22:00 до 24:00», — уточнили URA.RU в пресс-службе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Форум, который пройдет на этой неделе в Перми, соберет экспертов, представителей власти и бизнеса для обсуждения градостроительства, цифровизации городской среды и устойчивого развития. Мероприятие призвано подчеркнуть роль Пермского края в продвижении инноваций, инженерии и робототехники.
Ранее сообщалось, что 22 августа телебашня Перми включит иллюминацию в цветах российского триколора в рамках всероссийской акции ко Дню Государственного флага РФ. Праздничная подсветка на пермской телебашне уже включалась по случаю значимых дат, таких как День России, День города и годовщина основания РТРС.
