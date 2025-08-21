21 августа 2025

Пермская телебашня зажжется в поддержку обсуждения городов будущего

РТРС: Пермская телебашня подсветкой поддержит форум «Города будущего» 23 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огни зажгут 23 августа с 22:00 до 00:00
Огни зажгут 23 августа с 22:00 до 00:00 Фото:

Пермская телебашня включит праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь форума «Города будущего». Световое шоу пройдет 23 августа с 22:00 до полуночи. 

«23 августа пермская телебашня включит праздничную подсветку в поддержку форума развития „Города будущего“. Архитектурно-художественное освещение будет работать с 22:00 до 24:00», — уточнили URA.RU в пресс-службе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Форум, который пройдет на этой неделе в Перми, соберет экспертов, представителей власти и бизнеса для обсуждения градостроительства, цифровизации городской среды и устойчивого развития. Мероприятие призвано подчеркнуть роль Пермского края в продвижении инноваций, инженерии и робототехники.

Ранее сообщалось, что 22 августа телебашня Перми включит иллюминацию в цветах российского триколора в рамках всероссийской акции ко Дню Государственного флага РФ. Праздничная подсветка на пермской телебашне уже включалась по случаю значимых дат, таких как День России, День города и годовщина основания РТРС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская телебашня включит праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь форума «Города будущего». Световое шоу пройдет 23 августа с 22:00 до полуночи.  «23 августа пермская телебашня включит праздничную подсветку в поддержку форума развития „Города будущего“. Архитектурно-художественное освещение будет работать с 22:00 до 24:00», — уточнили URA.RU в пресс-службе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Форум, который пройдет на этой неделе в Перми, соберет экспертов, представителей власти и бизнеса для обсуждения градостроительства, цифровизации городской среды и устойчивого развития. Мероприятие призвано подчеркнуть роль Пермского края в продвижении инноваций, инженерии и робототехники. Ранее сообщалось, что 22 августа телебашня Перми включит иллюминацию в цветах российского триколора в рамках всероссийской акции ко Дню Государственного флага РФ. Праздничная подсветка на пермской телебашне уже включалась по случаю значимых дат, таких как День России, День города и годовщина основания РТРС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...