Пермяки решат, каким будет парк в долине Мулянки

Пермяков приглашают решить, как будет выглядеть новая экотропа в долине реки Мулянки. Голосование проходит на портале «Госуслуги» до 3 сентября. Опрос по благоустройству запустила администрация Перми.
«Жители могут выбрать элементы благоустройства будущего парка, который сделает его комфортным для отдыха горожан. Жители Перми могут определить, какое покрытие использовать для пешеходных дорожек, подобрать стиль мебели, виды озеленения, проголосовать за необходимость обустройства площадки для выгула собак, детских зон, велодорожек, арт-объектов и мобильных туалетов», — говорится на сайте мэрии.
Голосование проходит на портале «Госуслуги» и на сайте администрации города до 3 сентября. Результаты опроса помогут разработать концепцию благоустройства территории, которая станет новым общественным пространством для отдыха пермяков и гостей города. В 2025 году планируется разработать проект парка с учетом мнения горожан.
Ранее власти Перми объявили о создании экопарка «Южный лес» на территории особо охраняемой природной зоны площадью 218 гектаров, где также планируется строительство экотроп и общественных пространств. В настоящее время идет конкурс на разработку проектно-сметной документации, а завершить проектирование планируется к декабрю 2025 года. Создание новой экотропы в долине Мулянки стало продолжением комплексной программы по благоустройству зеленых зон города.
