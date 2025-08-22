Пермское предприятие, специализирующееся на реализации автоматов по продаже питьевой воды, объявило о намерении запустить вендинговые автоматы для реализации алкогольной продукции. Об этом представители компании проинформировали в своем telegram-канале.
«Мы уже начали проработку проекта с учетом всех требований законодательства и современных технологий продажи жидкостей в розлив. Приобрести алкоголь смогут исключительно граждане, достигшие совершеннолетия. Для подтверждения возраста покупателей будет использоваться система распознавания лиц, интегрированная в платежный терминал», — написали авторы инициативы.
Стоит отметить, что пока проект не получил соответствующие разрешения, поэтому вопрос о том, воплотится он в жизнь или нет, остается актуальным. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае прекращен проект по изготовлению вина из рыжиков. Инициатору не удалось получить разрешительные документы на производство подобного напитка.
