В Перми обсуждают разработку вендинговых автоматов с алкоголем

Пермские разработчики планируют начать продавать алкоголь через автоматы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока неизвестно, получит ли данный проект разрешительные документы или нет
Пока неизвестно, получит ли данный проект разрешительные документы или нет Фото:

Пермское предприятие, специализирующееся на реализации автоматов по продаже питьевой воды, объявило о намерении запустить вендинговые автоматы для реализации алкогольной продукции. Об этом представители компании проинформировали в своем telegram-канале. 

«Мы уже начали проработку проекта с учетом всех требований законодательства и современных технологий продажи жидкостей в розлив. Приобрести алкоголь смогут исключительно граждане, достигшие совершеннолетия. Для подтверждения возраста покупателей будет использоваться система распознавания лиц, интегрированная в платежный терминал», — написали авторы инициативы. 

Стоит отметить, что пока проект не получил соответствующие разрешения, поэтому вопрос о том, воплотится он в жизнь или нет, остается актуальным. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае прекращен проект по изготовлению вина из рыжиков. Инициатору не удалось получить разрешительные документы на производство подобного напитка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское предприятие, специализирующееся на реализации автоматов по продаже питьевой воды, объявило о намерении запустить вендинговые автоматы для реализации алкогольной продукции. Об этом представители компании проинформировали в своем telegram-канале.  «Мы уже начали проработку проекта с учетом всех требований законодательства и современных технологий продажи жидкостей в розлив. Приобрести алкоголь смогут исключительно граждане, достигшие совершеннолетия. Для подтверждения возраста покупателей будет использоваться система распознавания лиц, интегрированная в платежный терминал», — написали авторы инициативы.  Стоит отметить, что пока проект не получил соответствующие разрешения, поэтому вопрос о том, воплотится он в жизнь или нет, остается актуальным. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае прекращен проект по изготовлению вина из рыжиков. Инициатору не удалось получить разрешительные документы на производство подобного напитка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...