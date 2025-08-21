Пермский Политех впервые за 27 лет сменил главу филиала в Лысьве

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) сменил руководителя филиала в Лысьве. Приказом ректора вуза Антона Петроченкова на этот пост назначен Михаил Жалко, который до последнего времени работал заместителем директора филиала по науке. Смена главы лысьвенского филиала прошла впервые с 1998 года.
«С 23 августа на должность исполняющего обязанности директора Лысьвенского филиала Пермского Политеха назначен Михаил Жалко. Соответствующий приказ подписал ректор ПНИПУ Антон Петроченков. Жалко сменит Виктора Кочнева, который возглавлял пост с 1998 года», — сообщили URA.RU в вузе.
Прошлой осенью глава Кочнев и Лысьвенский филиал ПНИПУ оказались в центре скандала. Студентов тогда опрашивали об их половой жизни, при этом в анкетах было необходимо указать свои фамилии и имена. В ПНИПУ тогда заявили, что руководство вуза не согласовывало такой опрос, а главу филиала в Лысьве обещали наказать.
Как пояснили URA.RU в Политехе, Кочнев уходит на пенсию. В этом году ему исполняется 68 лет. В вузе подчеркивают, что за достигнутые результаты в работе, направленной на развитие системы высшего образования Пермского края, в августе 2025 года он награжден Почетной грамотой правительства Пермского края.
