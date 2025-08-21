21 августа 2025

В Прикамье изъяли полтысячи единиц немаркированной табачной продукции

У пермского предпринимателя изъята табачная продукция на 900 тысяч рублей
Стоимость изъятой продукции составила 900 тысяч рублей
Стоимость изъятой продукции составила 900 тысяч рублей

В Пермском крае изъяли более 500 единиц табачной и никотинсодержащей продукции на сумму свыше 900 тысяч рублей. Товар продавали с нарушениями: без маркировки «Честный знак», по заниженным ценам и с открытой выкладкой. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Внеплановая проверка и контрольная закупка у пермского индивидуального предпринимателя выявила массовые нарушения в продаже табачной и никотинсодержащей продукции: открытая выкладка товаров, отсутствие обязательного перечня продукции, реализация пищевых никотинсодержащих изделий и продажа по ценам ниже установленного минимума. Сотрудники МВД изъяли более 500 единиц продукции без маркировки „Честный знак“ общей стоимостью свыше 900 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте немаркированной продукции», — рассказали в контрольно-надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор привлечет предпринимателя к административной ответственности за другие нарушения. Бизнесмену выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого находится на контроле ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в незаконной продаже немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

