Пермские полицейские поймали поджигателя дома на Крупской

Полиция: поджигателем дома на Крупской оказался молодой мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правоохранители проводят проверку
Правоохранители проводят проверку Фото:

В Перми задержан предполагаемый виновник поджога жилого дома, расположенного на улице Крупской. Им оказался пермяк 1993 года рождения.

«Сотрудники уголовного розыска Мотовилихинского района установили и задержали местного жителя 1993 года рождения по подозрению в причастности к возгоранию в подъезде указанного дома. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. 

URA.RU сообщало о том, что 21 августа в 20:19 в МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Крупской. На место происшествия были направлены 25 сотрудников спасательных служб и пять единиц специализированной техники.

Возгорание произошло на первом этаже здания — огнем были охвачены детская коляска и велосипед. В ходе аварийно-спасательных мероприятий сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, среди которых оказались четверо несовершеннолетних. Было установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог с целью уничтожения имущества и причинения вреда здоровью граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми задержан предполагаемый виновник поджога жилого дома, расположенного на улице Крупской. Им оказался пермяк 1993 года рождения. «Сотрудники уголовного розыска Мотовилихинского района установили и задержали местного жителя 1993 года рождения по подозрению в причастности к возгоранию в подъезде указанного дома. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.  URA.RU сообщало о том, что 21 августа в 20:19 в МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Крупской. На место происшествия были направлены 25 сотрудников спасательных служб и пять единиц специализированной техники. Возгорание произошло на первом этаже здания — огнем были охвачены детская коляска и велосипед. В ходе аварийно-спасательных мероприятий сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, среди которых оказались четверо несовершеннолетних. Было установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог с целью уничтожения имущества и причинения вреда здоровью граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...