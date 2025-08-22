В Перми задержан предполагаемый виновник поджога жилого дома, расположенного на улице Крупской. Им оказался пермяк 1993 года рождения.
«Сотрудники уголовного розыска Мотовилихинского района установили и задержали местного жителя 1993 года рождения по подозрению в причастности к возгоранию в подъезде указанного дома. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
URA.RU сообщало о том, что 21 августа в 20:19 в МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Крупской. На место происшествия были направлены 25 сотрудников спасательных служб и пять единиц специализированной техники.
Возгорание произошло на первом этаже здания — огнем были охвачены детская коляска и велосипед. В ходе аварийно-спасательных мероприятий сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, среди которых оказались четверо несовершеннолетних. Было установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог с целью уничтожения имущества и причинения вреда здоровью граждан.
