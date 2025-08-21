Сотрудники исправительной колонии №29 в Перми пресекли попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Об этом сообщает региональное управление ГУФСИН на своей странице во «ВКонтакте».
«Неизвестный через ограждение попытался перебросить на территорию учреждения два свертка. Прибывшие на место сотрудники обнаружили и изъяли два сотовых телефона, зарядные устройства и кабели. Задержанным оказался 21-летний молодой человек. В отношении него составлены материалы об административном правонарушении, которые направлены в мировой суд», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники исправительной колонии №10 в поселке Всесвятская пресекли доставку мобильных телефонов для осужденных. Гаджеты пытались пронести в банке с двойным дном.
