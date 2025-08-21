С начала года на воинский учет в Пермском крае поставили свыше тысячи бывших мигрантов

С начала 2025 года в Пермском крае на учет в местных военных комиссариатах были поставлены более тысячи бывших иностранных граждан. Ранее они получили российское гражданство.
«Из общего числа новых граждан России 25 человек были призваны для прохождения службы в рядах Вооруженных сил страны. Еще 55 человек заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации и были направлены для участия в зоне специальной военной операции», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону.
Ранее URA.RU неоднократно сообщало о рейдах, которые проводятся в Пермском крае на стройках и в торговых центрах. Также проверяются водители. Для сравнения, в 2024 году за время весеннего и осеннего призыва в регионе на службу поступили свыше 60 бывших мигрантов.
