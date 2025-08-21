21 августа 2025

Пермские спортсменки отличились в турнире по велокроссу

Соревнования проходят в Перми (архивное фото)
Соревнования проходят в Перми (архивное фото) Фото:

Пермские спортсменки стали призерами Всероссийских соревнований по велоориентированию. Полина Иванкина и Софья Яшкова завоевали золото и серебро в возрастной категории до 15 лет. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта. 

«Прикамские спортсменки вошли в число призеров Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В возрастной категории до 15 лет пермские спортсменки показали выдающиеся результаты: Полина Иванкина одержала победу в спринте и заняла второе место на длинной дистанции, а Софья Яшкова стала первой на дистанции лонг», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Турнир проходит в Перми. В нем участвуют более 100 спортсменов. Титулы сильнейших они оспаривают в двух возрастных группах — до 15 и до 18 лет. В ближайшие два дня соревнования продолжатся в дисциплинах: велокросс — эстафета и велокросс — классика. 

Ранее спортсмены Пермского края также успешно выступали на крупных соревнованиях: в августе 2025 года сборная региона заняла второе место в общекомандном зачете на VI Летней Спартакиаде молодежи по ушу в Вологде, завоевав 12 медалей и уступив только команде Москвы. Кроме того, пермские бойцы ранее отличились на международном турнире Ural FC, где получили несколько престижных титулов в кикбоксинге и ММА.

