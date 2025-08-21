Любимый пермский ресторан федеральных чиновников поменял название

В Перми переименовали ресторан «Гедонист». Теперь он называется «Ресторан Александра Ежова». Об этом сообщили в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».
«Название „Гедонист“ официально ушло в другие руки. Сейчас мы берем творческую паузу и продолжаем работать как ресторан Александра Ежова. Мы также остаемся гедонистами», — сказано в сообщении.
Александр Ежов открыл свой ресторан два года назад. В заведении не раз были замечены федеральные и местные чиновники и бизнесмены. Сам Ежов до запуска ресторана работал шефом в Les Marches, La Bottega и Interview. В своем заведении он предлагает гостям блюда итальянской и японской кухни в авторском прочтении. Также Ежов в социальных сетях заявил об открытии нового проекта, но подробности пока не раскрываются.
