21 августа 2025

Любимый пермский ресторан федеральных чиновников поменял название

Пермский ресторан «Гедонист» изменил название
Заведение продолжит работать в прежнем режиме
В Перми переименовали ресторан «Гедонист». Теперь он называется «Ресторан Александра Ежова». Об этом сообщили в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Название „Гедонист“ официально ушло в другие руки. Сейчас мы берем творческую паузу и продолжаем работать как ресторан Александра Ежова. Мы также остаемся гедонистами», — сказано в сообщении.

Александр Ежов открыл свой ресторан два года назад. В заведении не раз были замечены федеральные и местные чиновники и бизнесмены. Сам Ежов до запуска ресторана работал шефом в Les Marches, La Bottega и Interview. В своем заведении он предлагает гостям блюда итальянской и японской кухни в авторском прочтении. Также Ежов в социальных сетях заявил об открытии нового проекта, но подробности пока не раскрываются.

