Работник на пермском заводе едва не лишился глаза

Работник завода в Пермском крае получил тяжелую травму глаза из-за отсутствия инструктажа и средств защиты. Инспекция труда устанавливает факт трудовых отношений, чтобы пострадавший мог получить страховые выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
«Госинспекция труда вмешалась в ситуацию с несчастным случаем на Пашийском металлургическо-цементном заводе. В марте 2025 года работник, числившийся по договору подряда, получил тяжелую травму глаза в результате попадания инородного тела», — написано на сайте ведомства.
Уточняется, что при обработке чугунных деталей мужчина ударил молотком, и металлический осколок попал ему в правый глаз. Медики диагностировали тяжелое проникающее ранение с повреждением оболочек глаза, кровоизлиянием и раной века.
Расследование показало, что предприятие не провело инструктаж по охране труда и не обеспечило сотрудника средствами защиты. Также установлено, что фактически отношения между работником и заводом имели признаки трудовых, а не подрядных. Сейчас представители инспекции принимают меры для установления этого факта, что позволит пострадавшему получить положенные страховые выплаты.
В Пермском крае ранее уже фиксировались серьезные нарушения охраны труда, приводившие к тяжелым последствиям для работников. Суд обязал компанию выплатить компенсацию семье погибшего монтажника, а в августе 2025 года на объекте МУП «Горводоканал» в Чусовом также произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!