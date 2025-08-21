После похолодания в Пермский край вернется жара до 28 градусов

В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются дожди и похолодание. В пятницу и субботу температура днем не поднимется выше 24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 28 градусов. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В конце недели Пермский край ожидают неустойчивые погодные условия. В пятницу, 22 августа, через регион пройдет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди в большинстве районов, включая Пермь. Температура днем составит 19-24 градуса, на севере края не выше 17 градусов. В Перми ночью — около 12 градусов, днем — 19-21 градус», — говорится в telegram-канале метеорологов «О погоде из первых рук».
В субботу, 23 августа, ожидается самая холодная ночь недели — местами до 4 градусов, в Перми — около 7 градусов. А днем воздух прогреется лишь до 14-19 градусов, на крайнем юге — до 21-23 градусов, в Перми — 16-18 градусов.
В воскресенье, 24 августа, ситуация улучшится благодаря юго-западным ветрам: осадки сохранятся только на севере и западе. Температура воздуха днем будет 9-14 градусов, в Перми — около 13 градусов. Днем потеплеет до 18-23 градусов, на юге региона — до 28 градусов, в краевой столице — до 26 градусов тепла.
Подобные погодные перемены уже фиксировались в Пермском крае в конце июля 2025 года, когда регион также переживал резкие перепады температуры, кратковременные дожди и грозы. Тогда после теплых дней наступило похолодание с усилением осадков, а ночные температуры местами опускались до +2 градусов. Метеорологи отмечают, что такие колебания характерны для августа в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!