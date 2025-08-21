В Пермском крае уличные продавцы мяса схлопотали штрафы и изъятие товара

В Чусовом (Пермский край) изъяли и уничтожат 30 кг скоропортящихся продуктов животного происхождения, которые продавали без документов и холодильников прямо на улице. Продавцов оштрафовали на 2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В июле 2025 года Россельхознадзор провел рейд на продуктовом рынке в Чусовом. Проверка выявила, что местные продавцы торговали мясом, салом, колбасой, сливочным маслом и сыром прямо с уличных столов без холодильников и защиты от грязи. Вся продукция — 30,8 кг — была без маркировки и ветеринарных документов. Ее изъяли и уничтожат», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
12 августа продавцов привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на 2 тысячи рублей за нарушение ветеринарных правил и закона о безопасности пищевой продукции.
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Октябрьский продавали почти две тонны мясной и рыбной продукции неизвестного происхождения. Продавец привлечен к административной ответственности и оштрафован.
