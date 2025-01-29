В Перми вредные отходы заводов исследуют на опасность с помощью корма для домашних рыб

В Пермском университете (ПГНИУ) отходы промышленных предприятий на степень их опасности начали проверять с помощью водорослей, а также мелких рачков-дафний. Последних любители аквариумных рыбок используют в качестве корма для своих питомцев. Новая лаборатория ПГНИУ — первая такого типа в Прикамье, рассказали URA.RU в вузе.
«В Пермском университете начали проводить биотестирование отходов промышленных предприятий и устанавливать их классы опасности. Испытания проводятся на рачках дафниях и водорослях хлореллах. В течение 2025 года лаборатория пройдет апробацию технологии и аккредитацию. Это первая биотехнологическая лаборатория такого типа в регионе», — сообщили в ПГНИУ.
Чтобы узнать степень опасности отходов производства, ученые помещают в них дафний и водоросли, а после оценивают их реакцию. Эксперимент на хлорелле длится 22 часа, а на рачках дафний — 48 часов. Кроме свойств промышленных отходов методика позволяет устанавливать токсичность природных и сточных вод.
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