29 января 2025

В Перми вредные отходы заводов исследуют на опасность с помощью корма для домашних рыб

Пермский университет запускает биолабораторию для исследования промотходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мелких рачков запускают в колбы с отходами (архивное фото)
Мелких рачков запускают в колбы с отходами (архивное фото) Фото:

В Пермском университете (ПГНИУ) отходы промышленных предприятий на степень их опасности начали проверять с помощью водорослей, а также мелких рачков-дафний. Последних любители аквариумных рыбок используют в качестве корма для своих питомцев. Новая лаборатория ПГНИУ — первая такого типа в Прикамье, рассказали URA.RU в вузе.

«В Пермском университете начали проводить биотестирование отходов промышленных предприятий и устанавливать их классы опасности. Испытания проводятся на рачках дафниях и водорослях хлореллах. В течение 2025 года лаборатория пройдет апробацию технологии и аккредитацию. Это первая биотехнологическая лаборатория такого типа в регионе», — сообщили в ПГНИУ.

Чтобы узнать степень опасности отходов производства, ученые помещают в них дафний и водоросли, а после оценивают их реакцию. Эксперимент на хлорелле длится 22 часа, а на рачках дафний — 48 часов. Кроме свойств промышленных отходов методика позволяет устанавливать токсичность природных и сточных вод.

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В Пермском университете (ПГНИУ) отходы промышленных предприятий на степень их опасности начали проверять с помощью водорослей, а также мелких рачков-дафний. Последних любители аквариумных рыбок используют в качестве корма для своих питомцев. Новая лаборатория ПГНИУ — первая такого типа в Прикамье, рассказали URA.RU в вузе. «В Пермском университете начали проводить биотестирование отходов промышленных предприятий и устанавливать их классы опасности. Испытания проводятся на рачках дафниях и водорослях хлореллах. В течение 2025 года лаборатория пройдет апробацию технологии и аккредитацию. Это первая биотехнологическая лаборатория такого типа в регионе», — сообщили в ПГНИУ. Чтобы узнать степень опасности отходов производства, ученые помещают в них дафний и водоросли, а после оценивают их реакцию. Эксперимент на хлорелле длится 22 часа, а на рачках дафний — 48 часов. Кроме свойств промышленных отходов методика позволяет устанавливать токсичность природных и сточных вод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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