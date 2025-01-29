«Морозы начнут отступать»: в Тюмени ожидается смена погоды

В период с 30 января по 1 февраля температура воздуха Тюмени постепенно начнет повышаться и к субботе достигнет значений -2 градуса. Данные об этом указаны на портале GISMETEO.
«Днем, 30 января, средняя температура воздуха в Тюмени составит -15, -20 градусов. 31 января ожидается резкое потепление: до -10. 1 февраля, в субботу, температура воздуха повысится до -2 градусов», — сообщают синоптики.
Актировки в Тюмени
С 30 января по 1 февраля отмены занятий в школах города не ожидается. Актированные дни в Тюменской области вводятся для учеников 1 — 4 классов при температуре от -25 с ветром более 2 м/с, и при -30 в безветренную погоду. Отмена занятий для учащихся 1-9 классов происходит при -30 со скоростью ветра от 2 м/с и при -35 без него. Уроки с 1 по 11 класс отменяют при -35 ветром и -40 при его отсутствии.
Информация об актировках публикуется на сайте мэрии и в социальных сетях. Также об отмене занятий можно узнать с помощью чат-бота «ЕЦОР» в Telegram.
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