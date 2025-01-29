29 января 2025

«Морозы начнут отступать»: в Тюмени ожидается смена погоды

В Тюмени ожидается резкое потепление
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Февраль в Тюмени начнется с потепления
Февраль в Тюмени начнется с потепления Фото:

В период с 30 января по 1 февраля температура воздуха Тюмени постепенно начнет повышаться и к субботе достигнет значений -2 градуса. Данные об этом указаны на портале GISMETEO. 

«Днем, 30 января, средняя температура воздуха в Тюмени составит -15, -20 градусов. 31 января ожидается резкое потепление: до -10. 1 февраля, в субботу, температура воздуха повысится до -2 градусов», — сообщают синоптики.

Актировки в Тюмени

С 30 января по 1 февраля отмены занятий в школах города не ожидается. Актированные дни в Тюменской области вводятся для учеников 1 — 4 классов при температуре от -25 с ветром более 2 м/с, и при -30 в безветренную погоду. Отмена занятий для учащихся 1-9 классов происходит при -30 со скоростью ветра от 2 м/с и при -35 без него. Уроки с 1 по 11 класс отменяют при -35 ветром и -40 при его отсутствии.  

Информация об актировках публикуется на сайте мэрии и в социальных сетях. Также об отмене занятий можно узнать с помощью чат-бота «ЕЦОР» в Telegram.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с 30 января по 1 февраля температура воздуха Тюмени постепенно начнет повышаться и к субботе достигнет значений -2 градуса. Данные об этом указаны на портале GISMETEO.  «Днем, 30 января, средняя температура воздуха в Тюмени составит -15, -20 градусов. 31 января ожидается резкое потепление: до -10. 1 февраля, в субботу, температура воздуха повысится до -2 градусов», — сообщают синоптики. Актировки в Тюмени С 30 января по 1 февраля отмены занятий в школах города не ожидается. Актированные дни в Тюменской области вводятся для учеников 1 — 4 классов при температуре от -25 с ветром более 2 м/с, и при -30 в безветренную погоду. Отмена занятий для учащихся 1-9 классов происходит при -30 со скоростью ветра от 2 м/с и при -35 без него. Уроки с 1 по 11 класс отменяют при -35 ветром и -40 при его отсутствии.   Информация об актировках публикуется на сайте мэрии и в социальных сетях. Также об отмене занятий можно узнать с помощью чат-бота «ЕЦОР» в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...