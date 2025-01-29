Врачи ХМАО вернули 90-летней женщине возможность ходить

В Когалыме (ХМАО) врачи провели сложную операцию 90-летней женщине с переломом бедренной кости. Хирурги городской больницы восстановили кость под рентген-контролем, сообщил telegram-канал Департамента здравоохранения Югры.
«В Когалыме прооперировали 90-летнюю женщину с переломом бедренной кости. Травматолог-ортопед выполнил пациентке остеосинтез: зафиксировал фрагменты бедренной кости в зоне перелома интрамедуллярным клинком для удерживания правильного положения кости и сохранения ее неподвижности», — указано в публикации Депздрава.
При поступлении пациентку быстро обследовали. Ей провели УЗИ сердца, убедились, что операция безопасна, и приступили к делу. Хирург закрепил кость специальным металлическим стержнем, чтобы она правильно срослась. Теперь пациентка проходит восстановление. По словам специалистов, такие переломы опасны для пожилых людей — без операции они могут потерять возможность ходить.
Ранее URA.RU писало, что врачи окружной клинической больницы удалили 48-летней пациентке две опухоли, вес которых составил около 18 килограммов. Новообразования возникли в яичниках.
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