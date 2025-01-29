29 января 2025

Врачи ХМАО вернули 90-летней женщине возможность ходить

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи в ХМАО помогли 90-летней бабушке вновь встать на ноги
Врачи в ХМАО помогли 90-летней бабушке вновь встать на ноги Фото:

В Когалыме (ХМАО) врачи провели сложную операцию 90-летней женщине с переломом бедренной кости. Хирурги городской больницы восстановили кость под рентген-контролем, сообщил telegram-канал Департамента здравоохранения Югры.

«В Когалыме прооперировали 90-летнюю женщину с переломом бедренной кости. Травматолог-ортопед выполнил пациентке остеосинтез: зафиксировал фрагменты бедренной кости в зоне перелома интрамедуллярным клинком для удерживания правильного положения кости и сохранения ее неподвижности», — указано в публикации Депздрава.

При поступлении пациентку быстро обследовали. Ей провели УЗИ сердца, убедились, что операция безопасна, и приступили к делу. Хирург закрепил кость специальным металлическим стержнем, чтобы она правильно срослась. Теперь пациентка проходит восстановление. По словам специалистов, такие переломы опасны для пожилых людей — без операции они могут потерять возможность ходить.

Ранее URA.RU писало, что врачи окружной клинической больницы удалили 48-летней пациентке две опухоли, вес которых составил около 18 килограммов. Новообразования возникли в яичниках.

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В Когалыме (ХМАО) врачи провели сложную операцию 90-летней женщине с переломом бедренной кости. Хирурги городской больницы восстановили кость под рентген-контролем, сообщил telegram-канал Департамента здравоохранения Югры. «В Когалыме прооперировали 90-летнюю женщину с переломом бедренной кости. Травматолог-ортопед выполнил пациентке остеосинтез: зафиксировал фрагменты бедренной кости в зоне перелома интрамедуллярным клинком для удерживания правильного положения кости и сохранения ее неподвижности», — указано в публикации Депздрава. При поступлении пациентку быстро обследовали. Ей провели УЗИ сердца, убедились, что операция безопасна, и приступили к делу. Хирург закрепил кость специальным металлическим стержнем, чтобы она правильно срослась. Теперь пациентка проходит восстановление. По словам специалистов, такие переломы опасны для пожилых людей — без операции они могут потерять возможность ходить. Ранее URA.RU писало, что врачи окружной клинической больницы удалили 48-летней пациентке две опухоли, вес которых составил около 18 килограммов. Новообразования возникли в яичниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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