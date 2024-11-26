26 ноября 2024

Хирурги вырезали жительнице ХМАО две гигантские опухоли

В ХМАО врачи удалили пациентке опухоли весом почти в 20 килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция прошла без осложнений
Операция прошла без осложнений Фото:

Врачи окружной клинической больницы удалили 48-летней пациентке две опухоли, вес которых составил около 18 килограммов. Новообразования возникли в яичниках, сообщила URA.RU пресс-служба депздрава.

«Пациентка обратилась к врачу по месту жительства с жалобами на боли внизу живота. При обследовании были выявлены опухоли обоих яичников до 40 см в диаметре», — приводят в сообщении слова врача-онколога отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Николая Викулова.

Женщина предполагала, что она просто поправилась, а гинеколога не посещала около четырех лет. Операция и послеоперационный период прошли успешно.

«В данном случае опухоль — пограничная. Это опухоль с низким потенциалом злокачественности. Лечатся они хирургическим путем. Но в дальнейшем требуют наблюдения», — уточняют врачи.

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Врачи окружной клинической больницы удалили 48-летней пациентке две опухоли, вес которых составил около 18 килограммов. Новообразования возникли в яичниках, сообщила URA.RU пресс-служба депздрава. «Пациентка обратилась к врачу по месту жительства с жалобами на боли внизу живота. При обследовании были выявлены опухоли обоих яичников до 40 см в диаметре», — приводят в сообщении слова врача-онколога отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Николая Викулова. Женщина предполагала, что она просто поправилась, а гинеколога не посещала около четырех лет. Операция и послеоперационный период прошли успешно. «В данном случае опухоль — пограничная. Это опухоль с низким потенциалом злокачественности. Лечатся они хирургическим путем. Но в дальнейшем требуют наблюдения», — уточняют врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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