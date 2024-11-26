Хирурги вырезали жительнице ХМАО две гигантские опухоли

Врачи окружной клинической больницы удалили 48-летней пациентке две опухоли, вес которых составил около 18 килограммов. Новообразования возникли в яичниках, сообщила URA.RU пресс-служба депздрава.
«Пациентка обратилась к врачу по месту жительства с жалобами на боли внизу живота. При обследовании были выявлены опухоли обоих яичников до 40 см в диаметре», — приводят в сообщении слова врача-онколога отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Николая Викулова.
Женщина предполагала, что она просто поправилась, а гинеколога не посещала около четырех лет. Операция и послеоперационный период прошли успешно.
«В данном случае опухоль — пограничная. Это опухоль с низким потенциалом злокачественности. Лечатся они хирургическим путем. Но в дальнейшем требуют наблюдения», — уточняют врачи.
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